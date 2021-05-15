موعد طرح فيلم «الشنطة» لـ بيومي فؤاد: متاح للجمهور اعتبارا من 15 يونيو

كشف الفنان محمد عبدالعظيم، أحد أبطال فيلم «الشنطة»، موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًا أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل.

ونشر «عبدالعظيم»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر فيلم «الشنطة»، معلقًا عليه بقوله: «فيلم الشنطة 15 يونيو بجميع دور العرض».

فيلم «الشنطة»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

ومن جانبه، أعرب جلال غالي، عن سعادته البالغة، لمشاركته في فيلم «الشنطة»، حيث يؤدي في تجربته التمثيلية الأولى دور فنان يقدم أغنية خاصة على المسرح، وهي أغنية تم إعدادها خصيصاً للفيلم، وهو يعلق على هذا الأمر بقوله، في بيان صحفي: «بداية لي الشرف أن تكون أولى تجاربي إلى جانب أساتذة كبار في عالم التمثيل وخاصة الكوميديا، لأن الأفلام الكوميدية هي الأقرب إلى قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، والأمر الآخر الذي أسعدني هو تقديمي في هذا الفيلم بشخصيتي الحقيقية كمغنٍ وأتمنى أن ينال دوري والفيلم عموماً على رضا الجمهور».

يذكر أن الفنان محمد عبد العظيم، كانت بدايته من خلال المسرح وتحديداً مسرح الهناجر والمسرح الحر، قبل أن يقتحم مجال السينما من خلال المشاركة بفيلم (كليفتي) عام 2004، ثم فيلم (دم الغزال) بالعام التالي، لتتوالى أعماله ما بين السينما والتلفزيون، والتي من أبرزها (دهشة، فاصل ونعود، أسماء).