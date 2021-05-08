مسلسل ضد الكسر الحلقة 25.. نيللي كريم تحاول التقرب من بيومي فؤاد

بدأت أحداث الحلقة 25، من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم بتذكر بيومي فؤاد حادث وفاة نجله بعد إطلاق النار عليه من أحد مرضى والده.

وتستمر الأحداث، ويحاول محمد فراج، العودة لزوجته نيللي كريم، بعد الانفصال، لكنها ترفض فكرة العودة له مرة آخرى، كذلك تحاول نيللي كريم التقرب من بيومي فؤاد، بعد معرفتها حادث وفاة نجله.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضد الكسر.. محمد فراج يواجه أزمة مالية

دارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ضد الكسر، بمواجهة محمد فراج أزمة مالية، تفقده أمواله بعد الحجز عليها، وحاول الرجوع لنيللي كريم.

وتتعرف نيللي كريم على بيومي فؤاد أثناء رحلتهما، وتنشأ بينهما صداقة، وتستمر الأحداث، وتصارح لقاء الخميسي شقيقة زوجها باستيلائه على كل حقوقها المادية.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.