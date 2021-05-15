عاصفة وأمطار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة من الأحد 16 مايو إلى الجمعة 21 من الشهر نفسه، وترصد «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس على البلاد، حتى نهاية الأسبوع الجاري، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وهيئة الأرصاد الجوية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 16 مايو

- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وشمال الصعيد.

- طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلًا شمالًا، معتدل جنوبًا.

- نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

- فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 17 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 18 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 19 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 20 مايو

نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 21 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، والوجه البحري.

- نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.