نائب محافظ سوهاج يقود حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بجرجا

قاد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، حملة مكبرة بمركز ومدينة جرجا لمتابعة مدى التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والمولات، بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتوازي مع تنفيذ حملات موسعة بباقي مدن وقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

شملت جولة نائب المحافظ، تفقد عدد من الشوارع والميادين بنطاق مدينة جرجا، يرافقه عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، وضبط 22 مخالفة متنوعة.

وشدد «القاضي» على تكثيف الحملات والمرور على الأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه نائب المحافظ بتفعيل الغرامات الفورية لعدم ارتداء الكمامة، وضرورة ارتداء التنفيذيين القائمين بحملات المتابعة للكمامات، حفاظاً على سلامتهم.

وأشاد نائب محافظ سوهاج بما تلاحظ من تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية، والتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات بمواعيد الغلق المقررة، مناشداً الجميع بالتعاون والتكاتف لعبور تلك المرحلة.

ونفذت محافظة سوهاج حملة مكبرة، في وقت سابق أمس الجمعة، أسفرت عن غلق وتشميع 19 مقهى ومحل، لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتحرير 86 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 29 شيشة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، خلال إجازة عيد الفطر، جولاتها الميدانية على مدار اليوم، لمتابعة التزام المقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.