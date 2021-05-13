محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة في مدينة ناصر

أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حضر الصلاة أيضا اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ عبدالعاطي مزيد، رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقدم المحافظ، التهنئة لأبناء المحافظة كافة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للقطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق كافة، وشدد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات، ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.