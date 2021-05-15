«مخطوفة عند ناس بتتاجر في الأعضاء في شبرا».. كشف لغز ورقة الـ«20 جنيه»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات قيام أحد المواطنين يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتقديم بلاغ عن وجود صورة لعملة ورقية فئة الـ20 جنيها، مدون عليها بقلم حبر عبارة «أنا مخطوفة عند ناس بتتاجر في الأعضاء البشرية في منطقة شبرا» وذلك أثناء تصفحه أحد «فيس بوك».

الانتقال لمكان البلاغ

على الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة، وتبين أن الشقة السكنية المُشار إليها يقطن بها رجل وزوجته، وبالتقابل معهما أكدا عدم معرفتهما بشأن البلاغ، وأن الهدف منه هو التشهير بهما.

تحديد هوية ناشرة الصورة

وبإجراء التحريات وتكثيفها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على نشر الصورة، والقبض عليها، وتبين أنها طالبة وتقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتها أقرت بقيامها بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، بعدما شاهدتها بإحدى الصفحات، وأن الهدف من نشر الصورة هو المساعدة في الاستغاثة.