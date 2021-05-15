بدء أعمال التكريك بموقع ازدواج قناة السويس (صور)

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بدء أعمال التكريك في موقع مشروع ازدواج قناة السويس، الذي يجري تنفيذه في منطقة الكيلو 122، ترقيم القناة بالبحيرات المرة الصغرى.

وتجري أعمال التكريك بواسطة كراكات هيئة قناة السويس، ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

ربيع يتفقد بدء المشروع

وتفقد «ربيع» موقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع، ووجه رئيس الهيئة بالتنسيق بين كافة إدارات الهيئة والعمل على التوازي في كافة متطلبات المشروع، وتحديد آليات العمل وما تتطلبه من وضع حلول بديلة لكافة التحديات الخاصة بالمشروع، بما يمكن معه الانتهاء من تنفيذه خلال وقت قياسي.

وتابع رئيس هيئة القناة أعمال التكريك، التي تتم بواسطة الكراكة «العاشر من رمضان»، لتجهيز موقع العمل بما يسمح لكراكات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها.

كما اطلع الفريق ربيع على كميات التكريك المتوقع إزالتها يومياً، حيث بدأت الكراكة «مشهور» أعمال التكريك بالموقع خلال الفواصل الملاحية، تمهيداً لعملها بكامل طاقتها أثناء عبور السفن، ومن المقرر أن يتبعها انضمام الكراكة «الصديق» للعمل بالمشروع، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ربيع: المشروع استكمال لتطوير المجري الملاحي

وقال الفريق ربيع إن مشروع التطوير المقترح يعد استكمالاً لجهود تطوير المجرى الملاحي، التي بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، مؤكداً على أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة، وتقليل زمن عبور السفن، علاوةً على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ40 كيلومتر التي لا يوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي لقناة السويس، في منطقة الجنوب.

ويستهدف المشروع ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم القناة، بطول 10 كيلومترات، تُضاف إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162 ترقيم القناة.