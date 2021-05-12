الفريق ربيع: السيسي يتابع مشروعات قناة السويس بشكل شبه يومي (فيديو)

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضوره بالهيئة وافتتاح عدد من المشروعات أمس الثلاثاء، موضحًا أنَّه يتابع مشروعات الهيئة بشكل يكاد يكون يوميًا.

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنَّ شركات الهيئة تعمل في مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن، لافتًا إلى أنَّها شركات كبرى وتحقق نجاحات وأرباحا وبنت 34 سفينة صيد كمجموعة أولى من 100 سفينة وجه الرئيس ببنائها لتقليل الفجوة في السوق المحلي بين العرض والطلب، إضافة إلى توفير فرص عمل.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «كما دشنت شركات الهيئة كراكات ولانشات الإرشاد كلها التي يستخدمها المرشدون»، مشددًا على أنَّ شركات الهيئة منتجة وتساعد الهيئة والمجتمع وتقدم لهما مختلف الخدمات.

وأردف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنَّه عرض على الرئيس السيسي خطة تطوير المجرى الملاحي 2023 منذ عام: «أضفنا جزءً آخرًا وهو حفر قناة جديدة في البحيرات المرة، إذ يبلغ طول هذا الجزء 10 كيلو، وبالتالي يمتد إلى قناة السويس الجديدة التي يبلغ طولها 77 كيلو، ويتبقى 30 كيلو من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 جنوبا وسيشهد توسعة في حدود 40 مترًا على السطح و40 مترًا على القاع علاوة على زيادة العمق من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، إذ سيقلل التوسعة والتعميق التيارات المائية القادمة من الجنوب التي تؤثر على حركة سير المركب واستخدام الدفة فيها، وهو ما سيمنح الفرصة للأجيال الأكبر من السفن أن تدخل في مجرى الملاحة».

وأوضح الفريق أسامة ربيع أنَّ÷ «تبلغ البحيرات المرة الصغرى 10 كم وسنحفر فيها قناة مزدوجة ثانية وبالتالي يكون لدينا قناتين تسمحان بمرور السفن في نفس الوقت، وبالتالي تزيد عدد السفن التي تمر في القناة في نفس الوقت بواقع 6 سفن بواقع 3 سفن في كل قناة، وسننهي عمليات التكريرك في حدود 24 شهرًا وسنبذل جهدا كبيرا حتى تنتهي عمليات التكريك في أقل من هذه المدة».