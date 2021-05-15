ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للقلق، كما أكّدت أنَّ مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني مصري خلال الشهر الحالى بعد تسلم 1400 لتر من المواد الخام الخاصة بلقاح كورونا من المقرر أن نتسلمها في غضون يومين لانتاج أكثر من 2 مليون جرعة.

وأضافت أنَّ موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية ليس الحل الوحيد للتسجيل للحصول على اللقاح ولكن هناك عدة طرق وللتسجيل يمكن الدخول عبر هذا الرابط.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

واستعرضت وزارة الصحة هذه الطرق، مبينة أنَّ هناك خط ساخن مزود بفنين مخصصين لاستقبال كل استفسارات المواطنين وادخال بياناتهم في حال التعثر للحصول على اللقاح، كما قامت الوزارة بتخصيص وحدة صحية داخل كل مستشفي لاستقبال المواطنين وتسجيل بيانتهم بطريقة صحيحة.

وقالت إنَّ عدد المراكز على مستوى محافظات الجمهورية المخصصة لتلقي اللقاح أكثر من 360 مركز وهناك خطة لتوسيع هذه المراكز ومنها تجهيز أرض المعارض لاستقبال أكثر من 10 آلاف مواطن بشكل يومي.

وزارة الصحة والسكان تطمئن المواطنين بشأن لقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة، المواطنيبن بشأن اللقاحات وكذلك أعراضها الجانبية وقالت جيع اللقاحات على مستوى العالم امنه وفعالة وهي لا تعطي مناعة 100%، ولكنها تعمل على تخفيف حدة أعراض الفيروس وتجعلها بسيطة وليست خطيرة، ونوهت الوزارة أن هناك فئات مستثناه من أخذ لقاح كورونا وهو الحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال حتة سن الـ18 عامًا.

وطالبت المواطنين بضرورة طلب الرعاية في توقيت مبكر إذا ظهر أي عرض من أعراض كورونا، والذهاب فورًا إلى المستشفيات، مؤكّدة أنَّ هناك قدرة استيعابية تصل لأكثر من 47% ولا صحة لما يتمّ تداوله بخصوص دعوة الوزارة للمواطنين بعدم الذهاب إلى مستشفيات الصدر أو الحميات.