تعرف على الأعراض الجانبية للقاحات كورونا في مصر: تزول من تلقاء نفسها

خصصت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن (105) لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن مستجدات فيروس كورونا، وتلقى الخط الساخن للوزارة مجموعة من التساؤلات الخاصة بالأعراض الجانبية للقاحات كورونا في مصر، خاصة بعد تدفق مجموعة من شحنات اللقاح إلى مصر، وهما لقاحي «استرازنيكا» و«سينوفارم» الصيني، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات، وقالت إن جميعها آمنة وفعالة،

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير الأعراض الجانبية للقاحات كورونا في مصر، وفقًا لوزارة الصحة.

تعرف على الأعراض الجانبية للقاحات كورونا في مصر

قالت الوزارة، إن جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داعي للقلق أو التوتر، وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع واحمرار موضع التطعيم أو الغثيان، وهي تزول من تلقاء نفسها، ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، لافتة الى أنه حتى الآن لم يرد شكوى للوزارة عن ظهور أعراض جانبية غريبة من قبل المواطنين الحاصلين على اللقاح.

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أن الفرق بين لقاح سينوفارم الصيني واسترازينيكا هي في المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية، موضحة أن الفرق بين الجرعتين في لقاح سينوفارم الصيني 21 يومًا، ولقاح استرازينيكا 3 أشهر، وخلال المدة الزمنية يتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص يتواصل مع المواطنين على مدار الأيام بشكل دوري لطمأنتهم وتلقي استفسارتهم بشأن اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاح استرازنيكا

وفيما يتعلق بأعراض لقاح استرازنيكا، أكدت الوزارة أنها تتمثل في التعرق أو حكة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو صداع على مدار يومين، أو تنميل موضع التطعيم، مناشدة المواطنين بضرورة عدم أخذ أي مسكنات في حال أخذ اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاح سينوفارم

وعن الأعراض الجانبية للقاح سينوفارم، قالت الوزارة أنه يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وقيء، وهذه الاعراض تزول بعد يومين فقط.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الوزارة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، لاتخاذ مايلزم من اجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.