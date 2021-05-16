للحصول على إنتاج جيد.. توصيات من جمعية «هيا» لمزارعي العنب

أصدرت جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا» نشرة بأهم المعاملات الزراعية بمحصول العنب خلال المرحلة الحالية للحصول على محصول عالي الإنتاجية والجودة، وحسب الجمعية كانت المعاملات كالتالي:

أولا الري:

مرحلة نزول الماء في العنب هي الفترة التي تصل فيها أشجار العنب إلى أعلى مستوى من كميات الري، ويراعى جدولة الري حسب نوعية التربة من رملية إلى طينية، وعدم تعريض التربة لأي حالة من حالات الجفاف الذي يؤدي إلى التأثير المباشر على العناقيد، وبعد تمام نزول الماء تنخفض كميات الري بمعدل 25% من المعطي في مرحلة نزول الماء، ويحذر تخفيض معدلات الري عن ذلك بغرض المساعدة في نزول السكر أو اللون، لأن ذلك يسبب إجهاد الأشجار ويقلل من جودة المحصول الموجه للتصدير.

ثانياً التسميد:

يرتبط تسميد العنب في هذه المرحلة ارتباطاً وثيقاًً بتحليل العناقيد وقت التزهير لكي يتم مساعدة المحصول بقدر الإمكان على عدم التعرض إلى الاضطرابات الفسيولوجية التي لها تأثير مباشر على مواصفات الجودة والتي يمكن أن تؤدي لخسارة في المحصول تصل لـ 70% من إجمالي الإنتاج، كما يراعى عدم الإفراط في التسميد البوتاسي، أما التسميد بالكالسيوم في هذه المرحلة فليس له تأثير على المحصول.

وأكدت جمعية «هيا» على أهمية رش الإيثريل للأصناف الملونة، حيث يراعى رش الإيثريل عند تمام نزول الماء في كل من الفليم والاستار لايت، ويراعى عدم الإفراط في التركيز، كما يراعى ضبط الـ ph في الاتومايزر، قبل إضافة الإيثريل إلى 3 -4، ولا يتم تعديل الـ ph في الأكتروستاتك، كما يراعى استخدام مياه بها محتوى قليل من البيكربونات، وفي حالة رش الابسيسك أسيد يكون بين رشتين الايثريل، حيث الرش بعد ذلك غير مجد.

ثالثاً المكافحة:

يجب مراعاة متابعة الإصابة بالتربس والجاسيد خلال هذه الفترة، والاهتمام بمتابعة مصائد دودة الثمار، والاهتمام بوضع مصائد ذبابة الفاكهة، كما يمكن رش بعض المركبات الحيوية الخاصة بالأعفان كوقاية.

ملحوظة هامة

عند ظهور أي عرض من الاضطرابات الفسيولوجية مثل التشققات والعنق الأسود، وتأخر التلوين في العنب وتأخر تراكم السكر ليس من السهل علاجه، خاصة وإن كانت المشكلة نسبتها كبيرة ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية على حسب العرض الفسيولوجي مثل وقف التسميد البوتاسي، وضبط معدلات الري إلى المعدلات المناسبة للأشجار، وزيادة التسميد بالماغنسيوم، وزيادة الإضاءة عن طريق التوريق إذا كانت الحوشة مظلمة وليس التطويش لعدم تقليل المجموع الخضري الخاص بتغذية العناقيد.