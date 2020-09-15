"الحجر الزراعي" عن صادرات ما بعد كورونا: تراجع الموالح وزيادة في العنب

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن جائحة كورونا تسببت في تراجع الصادرات الزراعية بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن حركة الصادرات لم تتوقف رغم الإجراءات الاحترازية وغلق العديد من الدول لموانيها.

وذكر "العطار"، أنه رغم توقف بعض الدول بشكل تام عن التصدير، لكن مصر لم تتوقف، ولم تخسر أي سوق، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي المصري تمكن خلال الفترة الأخيرة من إزالة كافة أنواع الحظر والفحوصات الإضافية على المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف أنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية تم تصدير منتجات من الخضر والفاكهة بلغت كمياتها 4 ملايين و80 ألف و275 طنًا لجميع الأصناف المصدرة، مقارنة بـ4 ملايين و456 ألف و703 أطنان لنفس التوقيت من العام الماضي.

وأوضح أن الموالح تصدرت المرتبة الأولى في الأصناف المصدرة بمليون و395 ألف طن، مقارنة بمليون و765 ألف و409 آلاف طن العام الماضي، بينما بلغت صادرات البطاطس 675 ألف و576 طنًا، فيما بلغت العام الماضي 687 ألف و719 العام الماضي، وانخفضت صادرات البصل لتصبح 304 آلاف و971 طنًا، مقابل 421 ألف و261 طنًا العام الماضي.

وتابع، أن محصول الفراولة ارتفعت صادراته العام الجاري لتصبح 20761 طنًا، مقارنة بـ18844 طنًا العام الماضي، وارتفعت صادرات مصر من المانجو لتصبح 16238 طنًا مقابل 12019 طنًا العام الماضي، وارتفعت صادرات العنب لتصبح 136669 طنًا مقابل 111080 طنًا العام الماضي.

وذكر "العطار"، أن صادرات الثوم ارتفعت لتصبح 33320 طنًا مقابل 26762 طنًا العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات الرمان لتصبح 23415 طنًا مقابل 17392 طنًا العام الماضي.