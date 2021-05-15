المهندسين: توافر كميات كبيرة من الغاز بمصر وراء المبادرة الثانية من إحلال السيارات

قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير قطاع السيارات إن الدولة قامت بعمل المبادرة الثانية لإحلال السيارات للعمل بالغاز نتيجة لتوافر كمية كبيرة من الغاز بعد اتفاقيات إعادة ترسيم الحدود مع الدول المجاورة، مما أدى لوجود حوالي 3 تريليون متر مكعب من الغاز.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن مصر بها حوالي 11.6 مليون سيارة بالشارع المصري، منهم 8.6 سيارة بنزين فقط لاغير، وأغلب التحويلات التي تتم، تتم على السيارات البنزين، مشيرا لمبادرة وزيرة الصناعة التي تتحدث على تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز بمعدل 70 ألف سيارة هذا العام، و90 سيارة ألف العام المقبل و90 ألف سيارة لعام 2023.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أنه ينبغي أن يتم التحديد للمواطن أن عملية الإحلال تتم بمحركات تعمل بكفاءة أكثر من 70% من أجل تحويل السيارة، ولابد أن يكون محرك السيارة بدون أي مشاكل، وهناك 3 أنواع من الأدخنة تخرج من تلك النوعيات من السيارات، أدخنة بيضاء ناصعة وأدخنة سوداء قاتمة وأدخنة بيضاء تشوبها شئ من الزرقة، نتيجة استهلاكات العالية وتآكل المحرك من الداخل، ووجود تسريبات مياه داخل المحرك.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين إلى أن كل دول العالم الآن تتجه لبيئة نظيفة، وهو نا سيتم تناوله بمؤتمر الرئيس بايدن الذي حضره 40 قائد على مستوى العالم، فهو يتحدث عن بيئة نظيفة بدون أي انبعاثات كربونية، حيث توجد نسب انبعاثات كربونية هي الأعلى على مستوى العالم بالقاهرة الكبرى.