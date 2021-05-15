طرق الاستعلام عن موعد لقاح كورونا.. «الصحة» توضح

خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن تلقي لقاح كورونا أو غيره من مستجدات الفيروس بشكل عام، حيث يتلقى الخط الساخن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالأعراض الجانبية للقاح كورونا، وكذلك طريقة الاستعلام عن موعد لقاح كورونا. وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا تستدعي القلق ويجب الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

الاستعلام عن موعد لقاح كورونا

وتابعت الوزارة ردا على سؤال كيفية الاستعلام عن موعد تلقي لقاح كورونا، وقالت إنه بعد قيام المواطن بالدخول على رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا وإدخال كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة سواء الاسم ورقم البطاقة ورقم التليفون الخاص بالمواطن والإجابة عن الحالة الصحية، سواء كان مريض مزمن أو شخص سليم، والإجابة عن المنطقة التي يسكن فيها أو الراغب في الحصول على اللقاح فيها، يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف تحمل رقم الطلب.

بعد التأكد من البيانات يتم إرسال رسالة نصية

وأضافت الوزارة، أنه بعد ذلك تتأكد الوزارة من كل البيانات التي أدخلها المواطن ثم ترسل رسالة نصية له بموعد ومكان التطعيم بالتفصيل ثم يذهب المواطن إلى مركز تلقي اللقاح المخصص له في الرسالة وأخذ الجرعة الأولى وتتم المتابعة من خلال فريق طبي على مدار المدة الزمنية بين الجرعتين، التي تصل إلى 21 يوما، سواء كان لقاح سينوفارم أو لقاح أسترازينيكا، كما تتم المتابعة لمدة 3 أشهر لطمأنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية وصحتهم بعد اللقاح.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.