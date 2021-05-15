«تويوتا» تلتزم بنهج تطوير السيارات الكهربائية

تلتزم شركة تويوتا العالمية بجعل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) جزءًا أساسيًا من مجموعتها، حيث قامت الشركة في وقت سابق من هذا العام، بالكشف عن سيارة لكزس LF-Z، وتبع ذلك الظهور الأول لمفهوم Toyota bZ4X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبطارية ستدخل حيز الإنتاج في عام 2022.

وتتوقع تويوتا أن تشكل السيارت الكهرباية FCEVs نسبة 15% من مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وإلى جانب سيارات الشركة الهجينة، سيتم تزويد 70% من مزيج مبيعات Toyota وLexus المدمجين بالكهرباء بحلول عام 2030 على الصعيد العالمي، وتتوقع تويوتا بيع ما يقرب من 8 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030، منها 2 مليون سيارة تعمل بالكهرباء والوقود العادي.

وقال كريس رينولدز، الرئيس الإداري لشركة Toyota Motor في أمريكا الشمالية: «على مدار أكثر من 30 عامًا ، كانت تويوتا تبتكر وتستثمر في التكنولوجيا لتقليل انبعاثات المركبات وتحقيق تخفيضات الكربون، وعلى الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن تركيز الموارد على حل واحد سيحقق الهدف بسرعة أكبر، فإننا نعتقد أن الاستثمار في العديد من الحلول المختلفة سيكون في الواقع طريقة أسرع لتحقيق الحياد الكربوني حول العالم».

وبدأت تويوتا في عام 1997 عندما قدمت تويوتا الجيل الأول من سيارة RAV4-EV الكهربائية بالكامل، تليها السيارة الأيقونية الآن، بريوس، وهي هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، وفي عام 2015 أطلقت تويوتا أول سيارة خالية من الانبعاثات.

منذ ذلك الحين، قامت تويوتا بتكييف مجموعات نقل الحركة الكهربائية الهجينة مع المركبات من جميع الأشكال والأحجام.

ويوجد الآن 17 سيارة كهربائية في تشكيلة الشركة، بما في ذلك HEVs و PHEVs وFCEV.