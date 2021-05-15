مشادة حادة بين مجدي الهواري وريهام سعيد على «فيس بوك»

نشبت مشادة بين المخرج مجدي الهواري، والإعلامية ريهام سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر الهواري، منشورا عبر صفحته قال فيها «عارفين المثل اللي بيقول؛ لا يصح إلا الصحيح! ولا إيه؟» وهو ما استفز الإعلامية فردت على ما كتبه قائلة: «بس مش إنت إللي تكتب البوست ده لأنه في الآخر زميل والزملاء يقفوا جنب بعض مش يشمتوا في بعض».

ورد «الهواري» على ريهام سعيد، من خلال التعليقات قائلًا: «مين الآخر!! ومين الزميل!! ومين اللي بيشتم!! أعتقد كلامك لحد تاني!! وفي مكان تاني!! رغم إني مش محتاج أبرر»، مضيفًا «ولكن أنا سمعت الخبر من التعليقات. ومش مضطر أبدا أقول المقصود الحقيقي بالبوست».

وأوضح: «أعتقد إن حلفاني يكفي، ومش مضطر كمان أبرر. لأني أعتقد إني حر في ما أدونه على حسابي الشخصي، أنا مش هخش أبدا في النوع ده من التريندات لأني مش من المدرسة ديه خالص ولا الناس اللي بتعمل كده حتى هتلاقي متابعيني وأصدقائي شبهي ومحترمين كده وكمان ولا محتاج شهرة مثلا وتاريخي يشهد على احترامي للجميع ومن الجميع، تحياتي».

واختتم: «هتلاقي ناس تانية في أكونتات تانية عايزة لقطة وماشين مع التريند، مش هنا! ولا أنا، نقطة».

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت خلال الأيام الماضية رفع دعوى قضائية ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب إساءته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام المطرب برفع دعوى أيضا ضدها، وذلك بسبب تصريحاتها في برنامج شيخ الحارة الذي حلت عليه ضيفة بقناة القاهرة والناس، حيث وصفته بالمغرور وأن مدير أعماله قال لها أن حسن شاكوش لا يمشي مسافات طويلة لكي يدخل حفلته.