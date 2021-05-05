ريهام سعيد: عانيت من السمنة بعد طلاقي الأول.. زدت 45 كيلو في 3 شهور

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها عانت من السمنة عقب طلاقها من زوجها الأول، موضحةً: «زدت 45 كيلو في 3 شهور فقط بعد أول طلاق ليا، الحمد لله رجعت تاني وخسيت جامد، أنا لو مليت 5 كيلو بدخل أعيط وأقفل على نفسي وأخاف يحصل لي زي ما حصل لي قبل كدة، مكنتش بقدر أنزل رجلي أو أطلعها على السرير»، وذلك خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

وأضافت «ريهام»، أنها كانت ضد تصريح الإعلامي تامر أمين الخاص بالصعايدة، لكنها في الوقت ذاته كانت ضد قرار إيقافه، «أنا معاكم إنه غلطان، بس مكانش قصده كدة والصعايدة على راسنا من فوق، ويمكن بس خانه التعبير، مكانش ينفع يتكلم بالطريقة دي، بس الوقف دي حاجة صعبة جدًا، أنا مجرباه وعارفة، فأنا مؤيدة إنه غلطان، بس مش مؤيدة لوقفه».

وأوضحت الإعلامية أنها سعيدة للغاية بظهورها في «شيخ الحارة»، «الحلقة كانت فيها كل الاتهامات اللي كانت بتتوجه لي طول الوقت، مبسوطة إن كان عندي فرصة إني أرد عليها باسترسال، شيخ الحارة معرفش يرفع درجة حراتي لـ 41 تلاقيه هو اللي بيحط ثلج دلوقتي»، فيما قالت إيناس الدغيدي لها: « أنا كنت واخدة فكرة غلط عنك، ودلوقتي اتصلحت، ومصدقاكي وحاسة بيكي، أكيد حقك هيرجعلك في يوم من الأيام لأنك اتظلمني فعلا»، فيما ردت ريهام سعيد: «أنا اتشرفت إني كنت معاكي ودي حاجة هحطها في السي في بتاعي».