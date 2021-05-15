رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية النصر

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، مشروعات حياة كريمة بالقرية، يرافقها حمدي مبارك، رئيس قرية النصر بالكيلو 85 طريق سفاجا قنا، للوقوف على مراحل التنفيذ واحتياجات العمل، مؤكدة أنه سوف يتم ربط القرية بالتيار الكهربائي الدائم قريبا، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كما تفقدت عملية إحلال وتجديد الوحدة القروية للقرية المقامة على مساحة 300 متر، متضمنة قاعة اجتماعات ومكاتب إدارية ومخازن وجراج للسيارات.

وتفقدت عملية تنفيذ محطة رفع مياه وخزان التكديس بسعة 500 طن على مساحة 1400 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وتابعت مسار تركيب 50 عامو إنارة، حيث تم تنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بالأعمدة.

والتقت المغربي عددا من أهالي القرية وهنئتهم بعيد الفطر المبارك، واستمعت إلى بعض مطالبهم ووعدت بتنفيذها، مثل إنشاء سنترال للقرية وعمل دار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة للطفل، وأكدت لهم أنه تم بالفعل إدراج 50 وحدة توطين، ضمن مشروعات حياة كريمة في المرحلة الثانية، وسيتم تنفيذ 60 وحدة ضمن القرى الأكثر احتياجا، والتي سوف يتم تنفيذها خلال خطة العام المالي الجديد. وأجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، جولة في مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، رافقها خلالها الدكتورة حنان مديرة المستشفى، وعدد من الأطباء ومدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتفقدت أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات والمعامل والمطبخ، ومراجعة مهمات الوقاية ومدى توافر المطهرات ومدى التزام العاملين في المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس.