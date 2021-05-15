«نمرة عربية» بنص مليون.. الداخلية تطرح لوحات معدنية في مزاد إلكتروني

طرحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عبر موقع «لوحتك دوت كوم» 3 أرقام لوحات معدنية مميزة جديدة بنظام المزاد الإلكتروني بقيمة إجمالية ما يقرب من مليون جنيه، حيث تقدم للمزاد الإلكتروني حتى الآن فى اللوحات المطروحة للبيع 3 أشخاص وتراوحت أسعار اللوحات بين 100 ألف جنيه إلى 455 ألف جنيه وعلى حسب أرقام اللوحات على أن تباع اللوحات لأعلى سعر.

وتنشر «الوطن» أرقام وأسعار اللوحات المرورية المميزة التى طرحتها الإدارة العامة للمرور عبر موقعها الإلكتروني، علمًا بأن موعد آخر مزاد في الأرقام المطروحة ينتهي غدا الموافق 16 مايو الجاري.

اللوحة الأولي «ط أ 555» أعلى سعر حتى الآن 100 ألف جنيه، اللوحة الثانية «م ن ه 555» أعلى سعر حتى الآن 100 ألف جنيه، واللوحة الثالثة «ج ب ل 2» أعلى سعر حتى الآن 455 ألف جنيه.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور طرحت فى نهاية شهر مارس وأبريل الماضيين لوحات معدنية وحصل عليها أصحابها من خلال مزاد علني.

نمرة سيارة بمليون جنيه

وكان أعلي سعر للوحة المعدنية «أ ه م 1» والتى تم الانتهاء من المزاد عليها هو1970000 جنيه، وبيعت لصالح صندوق تحيا مصر.

سيف بنص مليون جنيه

وتم الانتهاء من المزاد على اللوحة رقم «س ى ف 1» و بيعت لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ 605000 جنيه، كما تم الانتهاء من المزاد على اللوحة رقم «د د د 111» و بيعت لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ 210000 جنيه كما انتهي المزاد على اللوحة رقم « و و و 1234» و بيعت لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ 65100 جنيه.

16 شخص للحصول على نمر العربيات

في شهر مارس تقدم للوحات المطروحة للبيع ما يقرب من 16 شخصا وتراوحت الأسعار بين 100 ألف حتى 450 ألف جنيه للوحة الواحدة وكانت لوحة «عبد» تم بيعها بقيمة 140 ألف جنيه، و«وأأ 6» بمبلغ 450 ألف جنيه، ولوحة «ف أ ر 777» المطروحة لأعلى سعر بقيمة 135 ألف جنيه. واللوحة المعدنية التى تحمل «ع ع 666» تم طرحها بقيمة 400 ألف جنيه.

ومن المعروف أن ما يقدم من أموال لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية هو دعم للصندوق فى المقام الأول وتعد الحروف والأرقام بمثابة تذكار ولا يعنى أنها المقابل المادى للحروف والأرقام.