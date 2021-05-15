ضبط 3 شباب أقاموا ملاهي أطفال في إمبابة: كنا عايزين ناكل عيش

«كنا عايزين ناكل عيش، عشان موسم العيد بيبقى فيه شغل حلو.. وكمان كنا بنقول للأطفال وأسرهم أنهم يلبسوا الكمامة» بهذه الكلمات اعترف 3 شباب بإدارة وتشغيل ملاهي أطفال في قطعة أرض فضاء في إمبابة، بالمخالفة لإجراءات الدولة بحظر الأنشطة الترفيهية والتجمعات خلال إجازة عيد الفطر للوقاية من فيروس كورونا، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة وقررت حجزهم على ذمة التحقيقات.

التحفظ على 11 لعبة ترفيهية

وأضاف المتهمون في التحقيقات أنهم استأجروا قطعة الأرض وأقاموا عليها 11 لعبة ترفيهية للأطفال من أجل الاستثمار في أيام العيد، خاصة وأن الأطفال وأسرهم كانوا يبحثون عن أي أنشطة ترفيهية حتى يشعروا أبنائهم بإجازة العيد، وأثناء مباشرتهم للعمل في الساعات الأولى من يوم العيد، داهمت قوة أمنية المكان وألقت القبض عليهم وتحفظت على الألعاب.

وتابع المتهمون بأنهم كانوا متلزمين بتوفير أدوات الوقاية والاحتراز من كورونا، وهي بيع الكمامات لمن ليس لديه كمامة، وتعقيم الألعاب بشكل مستمر بالكحول، وأن عملهم لم يستمر سوى ساعتين فقط قبل أن تصل الشرطة إلى المكان وتتحفظ عليه.

القبض على المتهمين

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن أجهزة الأمن رصدت نشاط المتهمين خلال حملات أمنية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا، وألقت القبض على 3 أشخاص مقيمين بالجيزة، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء، الخاص بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقيامهم بإدارة وتشغيل ملاهي أطفال بدون ترخيص، بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، مستأجرة من أحد الأشخاص.

وقامت الشرطة بصرف المتواجدين وغلق المكان، وتسليم الأرض وبداخلها عدد 11 لعبة متنوعة للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.