بنك القاهرة يدعم مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب بالقاهرة بـ30 مليون جنيه

أعلن بنك القاهرة دعمه لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال التبرع بـ30 مليون جنيه يتم توجيهها لصالح المركز العالمى للقلب الجديد بالقاهرة.

وقال البنك، فى بيان، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار جهود البنك المتواصلة نحو مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وفى مقدمتها القطاع الطبى، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين.

وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب فى دعم التوسعات بمركز القلب الجديد بالقاهرة بعد النجاح الباهر الذى حققه فى صعيد مصر، مؤكداً اهتمام البنك البالغ بتلك الشراكة مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية المجانية لمرضى القلب والأوعية الدموية.

وتابع «فايد» قائلاً: «نحرص دوماً على دعم القطاع الطبى المصرى، الذى شهد تطورات عديدة على مدار السنوات الماضية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر»، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات بمختلف القطاعات الحيوية بالدولة نحو تحقيق أهداف التنمية.

ووجّه البروفيسور مجدى يعقوب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الشكر لبنك القاهرة على تبرعه للمؤسسة للمساهمة فى سرعة تنفيذ حلم إنشاء المركز الجديد بالقاهرة، والذى سيكون أكبر مركز فى مصر والشرق الأوسط لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية مجاناً، مشيراً إلى أهمية الدور المجتمعى للمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى فى دعم الأنشطة الخيرية لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

فيما أوضحت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، أن دعم البنك للمستشفى يأتى من خلال رعاية جناح كامل بالمستشفى الجديد يضم 31 غرفة للمرضى، ومنطقة للتمريض لتقديم الرعاية للمرضى على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه تم توفير أحدث الأدوات والأجهزة الطبية المتخصصة من شاشات للمتابعة ومعدات العناية بالقلب ووحدة تخدير الكبار، التى تعد من أهم وأبرز الوحدات بالمركز بهدف توفير أعلى المعايير الطبية والرعاية للمرضى.

من جانبها، تقدمت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بالشكر لبنك القاهرة على دعم المؤسسة، مشيدة بأهمية دور البنك فى مساندة أنشطة المؤسسة، على رأسها المشاركة فى بناء مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب بالقاهرة، الذى سيتم من خلاله إنقاذ وعلاج المزيد من قلوب أطفال مصر والمنطقة بأكملها.

هذا ويستهدف المركز الجديد إجراء 12 ألف عملية علاجية سنوياً، منها 4 آلاف عملية قلب مفتوح، كما أن 60% من العمليات العلاجية سيتم إجراؤها للأطفال، ما يبرز أهمية مشاركة القطاع الخاص فى دعم المركز وغيره من المؤسسات غير الهادفة للربح، والتى تعمل بشكل نشط فى مجال الرعاية الصحية وتسهم فى توفير العلاجات الأكثر تطوراً للفئات الأكثر احتياجاً.

الجدير بالذكر أن مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب بالقاهرة، الذى من المتوقع أن يكتمل بناؤه فى عام 2023، سيعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية وإجراء عمليات وجراحات القلب والأوعية الدموية بالمجان لمرضى القلب من داخل مصر وخارجها بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية وقسطرة قلبية سنوياً، 60٪ منها للأطفال، كما سيوفر التدريب الطبى العملى لأكثر من 1500 طبيب وجراح وذلك من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.