مبادرات مجتمعية ودورات تدريبية وبروتوكولات تنمية بشرية.. أنشطة متنوعة لـ«التنسيقية»

لم تكتفِ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فقط بالدور السياسى منذ نشأتها عام 2018، لكن امتد دورها إلى العمل المجتمعى كإطلاق المبادرات المواكبة للظروف والمتغيرات التى تطرأ على المجتمع، وظهر ذلك جلياً فى الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل جائحة «كورونا»، حيث أطلقت مبادرة «البالطو الأبيض»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، لتقديم الخدمة الطبية فى مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك فى المراحل المقبلة لمواجهة الفيروس.

وانطلقت التنسيقية فى مبادرتها لدعم الأطقم الطبية من أن المواجهة تستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو فى حالة تجهيز مستشفيات ميدانية فى المراحل اللاحقة بعد انتهاء فترة الطوارئ، وبعد استنفاد الغرض من المبادرة، وبعودة الجامعات للعمل، سيتم تقديم الشكر لكافة المتطوعين وتكريمهم بشهادات تقدير، امتناناً لقيمة وأهمية التطوع فى مراحل الأزمات، وتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة من طاقات الشباب فى خدمة وطنهم.

«شباب الأحزاب» تنظم ورش عمل وتدريب لشباب ونساء النوبة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها

كما أطلقت «التنسيقية» مبادرة «تحدى الخير» بين أعضاء التنسيقية، لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة والعمالة غير المنتظمة، موضحة أن المبادرة جاءت إيماناً من «التنسيقية» بالدور الاجتماعى لشباب الأحزاب والشباب السياسى فى وقت الأزمات، التى يحتاج فيه الوطن لسواعد الجميع، وهو ما يتطلب اصطفافاً خلف الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة.

وفى مبادرة أخرى أطلقتها بعنوان «سجل الأطقم الطبية حول العالم.. بطولات فى مواجهة جائحة كورونا بجهود فائقة من أجل صحة وسلامة الإنسانية»، تمت دعوة شعوب العالم أفراداً ومؤسسات وقوى سياسية وحزبية للمشاركة فى التعبير عن مساندتهم وتقديم التقدير للجيش الأبيض فى ظل أزمة كورونا عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.. ولم تنسَ «التنسيقية» أبناء شهداء الأطباء بكورونا، من مبادراتها، فأطلقت حملة بعنوان «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.

وفى إطار الدور المجتمعى للتنسيقية، فقد قامت بتنظيم العديد من ورش العمل التى تساهم فى حل المشكلات، وكان من بينها ورش عمل وتدريب لشباب ونساء النوبة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها وتذليل العقبات التى تعوق محاولات التنمية فى المحافظة، وقام وفد التنسيقية بتنفيذ مطالب الشباب، ونساء النوبة، بالتنسيق مع مبادرة تدريب مصر، تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد»، من أجل تدريب وتأهيل المرأة فى النوبة والصعيد على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصرى الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضاً تمثيل مصر فى المحافل والمعارض الدولية.

«عبدالإله»: أطلقنا مبادرات لدعم «الجيش الأبيض» وتوفير 10 آلاف متطوع من طلاب «طب وصيدلة»

من جانبها، قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الكيان قدم العديد من المبادرات، سواء فكرية أو سياسية، وأطلقنا العديد من المبادرات فى وقت الأزمات فى ظل فيروس كورونا، مثل «تحدى الخير» لمساعدة المواطنين، و«البالطو الأبيض» لمعاونة الأطقم الطبية.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من ضمن المبادرات المجتمعية التى قدمتها التنسيقية مبادرة «الوعى أمان» لمساعدة المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم المعونات لها، وأطلقنا العديد من الفيديوهات للتوعية، وغيرها، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لم تكتفِ فقط بالدور السياسى منذ نشأتها فى عام 2018 بل تنفذ مبادرات مجتمعية عديدة فى أكثر من مجال.

وقال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية فعّلت بروتوكول التعاون مع شركة «ويليس تاورز واتسون»، المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة، فى مارس الماضى، وذلك بهدف تقييم وتطوير القيادات الشبابية، وأن الاهتمام بالعنصر البشرى يأتى فى المقدمة، ولابد من تقييم الشخص لمعرفة نقاط القوة والضعف، مشيراً إلى أنه تم عمل بحث عن أفضل الشركات فى هذا المجال، إلى أن وجدنا شركة ويليس تاورز.

وأكد «فتحى» أنّ تنسيقية الشباب هى مصنع القيادات الشبابية فى مصر، واستطاعت فى 3 سنوات تحقيق نجاحات على أرض الواقع، حيث أصبح لها 6 نواب محافظين و31 عضواً بمجلس النواب، و12 عضواً بمجلس الشيوخ.