خبير إستراتيجي: أتوقع إيقاف الهجوم الإسرائيلي على غزة خلال 72 ساعة

قال الدكتور عماد جاد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه يتوقع استمرار إسرائيل في تنفيذ عملياتها في غزة من أجل تنفيذ أهداف محددة تريد إسرائيل، تحققها حتى تقول للمواطن الإسرائيلي إن حماس لم تحقق أي شيء على الرغم من استهداف مناطق كثيرة في إسرائيل مع إغلاق مطار بن جوريون لأول مرة منذ سنوات، لافتا إلى وجود اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي غدا سيتناول الأمر في ظل سعي رئيس وزراء إسرائيل لتدمير البنية التحتية في غزة وكذلك إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأَضاف «جاد » خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «سكاي نيوز عربية Sky News Arabia»، أنه يتصور أن يستغرق العدوان الإسرائيلي على غزة لمدة تترواح بين 48 ساعة إلى 72 ساعة بأقصى تقدير، مشيرا إلى أن عدد الصواريخ المطلقة اليوم من جانب حماس أقل مما تم إطلاقه الأيام الماضية.

وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن إنهاء الهجوم على غزة يخضع لحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كسب اليمين الإسرائيلي لتشكيل الحكومة خلال 4 سنوات مقبلة، لافتا إلى رفض إسرائيل المبادرة المصرية لوقف القتال، مشيرا إلى وجود اتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي في ظل تنسيق عربي بين مصر وفلسطين وتونس والسعودية لإقامة تهدئة ولكن الطرف الإسرائيلي يرفض كل المبادرات من أجل تحقيق أهداف يسعى إليها ومن بينها عدم جرح صورة إسرائيل أمنية.

وأكد أنه لا يتوقع صدور قرار في مجلس الأمن غدا حيث تم التضييق على بعض الأطراف وعدم السماح بالحديث، موضحا أنه سيصدر بيان لوقف إطلاق النار ولن يكون هذا ملزم ولن يتم إدانة إسرائيل أو الوقف الفوري عن إطلاق النار.