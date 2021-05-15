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عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على المتظاهرين السلميين في فلسطين

كتب:

محمد حسن عامر
04:14 م | السبت 15 مايو 2021
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه

ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، أنَّ مواجهات اندلعت في قرية بدرس غرب رام الله، لافتة إلى أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقتل إسرائيلي وأصيب آخرون، اليوم، جراء سقوط صواريخ أطلقتها حركة حماس على منطقة رمات غان بمحيط تل أبيب، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مطار بن جوريون، وغيرها من المواقع الإسرائيلية.

وسقط صاروخان على الأقل أطلقا من غزة في منطقة رمات غان بمحيط تل أبيب، فيما سقط صاروخ آخر قرب مطار بن جوريون، إلى جانب عدة صواريخ سقطت في أسدود، جنوبي إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنَّ 46 إسرائيليًا أصيبوا، يوم السبت، من جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

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