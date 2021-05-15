وزير الكهرباء: خصصنا 7650 كم أرض لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى قيام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية

وأشار شاكر لـ«الوطن» إلى أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.

الوصول إلى قدرات 6378 ميجاوات من الطاقة المتجددة نهاية العام

وأكد وزير الكهرباء نجاح القطاع في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية العام الجاري بالوصول إلى قدرات حوالي 6378 ميجاوات بعد أن كان مخطط الوصول إلى هذه النسبة نهاية العام المقبل.

توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير الاحتياجات

وأوضح شاكر أن مصر تمتلك أكبر قدرة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمكن أن تصل بإنتاجها إلى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.

تقدم عدد كبير من المستثمرين في الدخول بمشروعات الطاقة المتجددة

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها ادت إلى ثقة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، لافتا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.