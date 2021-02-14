وزير الكهرباء يلتقي سفيرة فنلندا لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا لدى مصر، وكيمو لاكسونين، مستشار وخبير تجارى بسفارة فنلندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وعدد من الشركات الفنلندية المتخصصة في مجال الكهرباء.

وأشاد شاكر بالتعاون القائم مع الشركات الفنلندية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، ما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الفنلندية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأشادت سفيرة فنلندا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأشادت أيضاً بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين كما أشادت بالمشروعات التى نجح قطاع الكهرباء في إنجازها فى كل المجالات وخاصة فى مجال الطاقات المتجددة ومنها مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان.

وأعربت السفيرة عن رغبة بلادها وعدد من الشركات الفنلندية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير واستخدام الطاقات المتجددة فى تحلية المياه.

وجدير بالذكر أن الجانب الفنلندي قد قام بتوريد وحدات ديزل، وتوريد أجهزة وقاية وتوريد وتركيب كابلات وتوريد محولات قوي للجهد العالى والفائق لعدد من مشروعات الكهرباء في مصر.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.