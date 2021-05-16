تويتر يمنح أصحاب هواتف الأندرويد ميزة جديدة.. تعرف عليها

يستعد تطبيق موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لطرح ميزة جديدة للمستخدمي «Android»، وهي ميزة البحث «DM».

وقال موقع «the indian express»، إن الميزة الجديدة ستوفر الراحة للذين لا يستطيعون العثور على أي من محادثاتهم القديمة على «تويتر»، حيث سيتمكن المستخدم بهذه الميزة الآن من البحث في رسائله المباشرة (DMs)، وبمجرد أن تصل الميزة إلى جهازك، لن تضطر إلى التمرير عبر جميع الرسائل المباشرة للعثور على أي دردشة معينة.

وقد قال موقع تطبيق «تويتر»، إنه قام بتوفير شريط البحث «DM» إلى أندرويد، وسيتم طرح إصدار محسن يتيح للمستخدين البحث عن جميع المراسلات القديمة، وليس الأحدث فقط.

وقد تم توفير هذه الميزة لأول مرة لمستخدمي «iOS» في عام 2019، ويقول موقع «تويتر» إنه يعمل على هذه الميزة وسيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة «نحن نعمل على إطلاق ذلك في وقت لاحق من هذا العام»، وستتمكن وقتها فقط من البحث عن الدردشات عن طريق كتابة اسم مجموعة أو فرد.

وافتتح «تويتر» مؤخرًا ميزة «Spaces» لجميع المستخدمين الذين لديهم 600 متابع على الأقل، وتكون Spaces عبارة عن ميزة دردشة صوتية فقط، والتي تتيح للمستخدم استضافة الدردشات الصوتية مع مستخدمي Twitter الآخرين.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة قريبًا ميزة جديدة في Spaces، والتي ستسمى «Ticketed Spaces»، والتي سيتيح تسييل المساحات مقابل رسوم مالية.

إلى جانب ذلك، ومن أجل الحد من الأخبار المزيفة المتعلقة بـ «COVID-19»، أصدر Twitter صفحات أحداث جديدة تتضمن أحدث التغريدات من المؤسسات الإخبارية.