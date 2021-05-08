«إناء البقشيش».. طريقة جديدة بسيطة لكسب المال من «تويتر»

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر عن طريقة جديدة ستساعد مستخدمي التطبيق لكسب العديد من الأموال، من خلال ميزة جديدة وهي «إناء البقشيش - Tip Jar»، وتعد جديدة للأشخاص لإرسال واستلام النصائح وطريقة لكسب المال على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتم جني الأموال بشكل كبير من على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق بيع الإعلانات من خلال المنشورات ذات العلامات التجارية أو الشهادات ، والروابط التي تكسب عمولات مع كل عملية بيع ومن خلال بيع المنتجات الفعلية.

وتعد هذه الخطوة هى الأولى التي تقوم بها تويتر للعديد من الخطط التي تم التخطيط لها لتزويد الأعضاء بفرصة لإنشاء محادثات وأخبار وترفيه من شأنه زيادة الدخل.

ويمكن للمتابعين التبرع للشخصيات المفضلة لديهم من خلال التحقق من رمز الإناء بالقرب من زر المتابعة، فبالضغط علة زر الإناء ستظهر قائمة بخدمات الدفع أو الأنظمة الأساسية التي قام الحساب بتمكينها.

وحدد خدمة الدفع أو النظام الأساسي الذي تفضله وسيتم نقلك من تويتر إلى التطبيق المحدد حيث يمكنك إظهار دعمك بالمبلغ الذي تختاره.في الوقت الحالي، يمكن فقط للأعضاء الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية استخدام «جرة البقشيش» لتحقيق المكاسب المالية، وسيكون أول المستفيدين من هذه الخدمة هم من الصحفيين وغير الربحيين «الخبراء» والمبدعين، ويقصد تويتر بالمبدعين يعني المستخدمين الذين ينشئون مقاطع فيديو أو غيرها من أشكال الاتصال والتعلم والأخبار.

وتضع هذه الميزة تويتر على طريق التنافس مع «يوتيوب»، فضلًا عن «فيسبوك»، حيث يكسب بعض منشئي المحتوى على يوتيوب مبالغ مذهلة.

وللتحقق من مدى امكانية الحصول على هذه الميزة على ملفك الشخصى عليك زيارة ملفك الشخصي على تويتر والنقر على زر تعديل الملف الشخصي وفي الصفحة التالية قم بالتمرير لأسفل لتمكين وظيفة جرة النصائح وملء بعض الحقول الأخرى لمعلومات الدفع.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتويتر يخرج تويتر من نموذج تحقيق الدخل القائم على الإعلانات السلبية ويتبع Facebook و YouTube في المسار نحو أن يصبح نظامًا أساسيًا فعليًا للمحتوى يحفز قاعدة مستخدميه لإنشاء محتوى شائع، جرة البقشيش هي خطوة أولى متواضعة لكنها واعدة.