رئيس التحرير

محمود مسلم

نتنياهو: إسرائيل تواصل العمليات بكامل قوتها في غزة

كتب:

سحر المكاوى
10:22 م | السبت 15 مايو 2021
نتنياهو

نتنياهو

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقل دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأوضح نتنياهو، خلال كلمة له تنقلها قناة «العربية»، أن إسرائيل تواصل العمليات بكامل قوتها في غزة، مضيفا «نثمن دعم الرئيس الأمريكي وقادة آخرين لدولة إسرائيل».

وزعم نتنياهو، أن إسرائيل تفعل كل شيء لمنع سقوط مدنيين في غزة، لافتا إلى أن حماس تعيد النظر في المواجهة مع إسرائيل.

اقرأ المزيد:

رئيس حركة «حماس» يحذر نتنياهو: لا تلعبوا بالنار

نتنياهو: شكرت بايدن على دعمه الصريح لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

فشل نتنياهو فكانت الحرب

البيت الأبيض: بايدن طالب نتنياهو بنهاية عاجلة للصراع مع الفلسطينيين