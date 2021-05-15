نتنياهو: إسرائيل تواصل العمليات بكامل قوتها في غزة

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقل دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأوضح نتنياهو، خلال كلمة له تنقلها قناة «العربية»، أن إسرائيل تواصل العمليات بكامل قوتها في غزة، مضيفا «نثمن دعم الرئيس الأمريكي وقادة آخرين لدولة إسرائيل».

وزعم نتنياهو، أن إسرائيل تفعل كل شيء لمنع سقوط مدنيين في غزة، لافتا إلى أن حماس تعيد النظر في المواجهة مع إسرائيل.