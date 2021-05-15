«المهندسين»: نحتاج 700 محطة لتمويل السيارات بالغاز نهاية 2023

قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير قطاع السيارات، إن نسب الانبعاثات الكربونية هي الأعلى على مستوى العالم بالقاهرة الكبرى، ويجب التغلب على ذلك لأنه يسبب انتقاص معدلات الأكسجين في الجو، ويؤدي لأمراض صدرية تصيب الأطفال من سن 8 سنوات و10 سنوات، ما يكلف الدولة في حدود مليار و950 مليون جنيه، مشيرا إلى أن دول العالم تقلل من استهلاك المحروقات، وإنجلترا أعلنت أنها في عام 2030 لن يكون لديها أي سيارات تعمل بالبنزين أو السولار، وبالنظر لأمريكا وبلجيكا واليابان والعديد من الدول تسير بنفس الاتجاه.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «اكسترا نيوز»، أن منظومة عمل السيارات بالغاز حتى الآن في مصر لا تكفي شبكة الغاز، حيث لدينا من عام 1995 ما يقرب من 420 ألف سيارة تم تحويلهم بالفعل للعمل بالغاز، وكل 1000 سيارة تحتاج لمحطة تمويل بالغاز، ولدينا في مصر حتى الآن 230 محطة غاز ولدينا عجز كبير، ولكي نحول 250 ألف سيارة للعمل بالغاز نحتاج نحو 250 محطة أخرى، ولذلك يجب قبل نهاية العام 2023، أن يقترب العدد الكامل من 700 محطة لتمويل السيارات للغاز.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أن الدولة ضخت 175 مليار جنيه، لعمل منظومة الشبكة القومية للطرق، ومنظومة للكهرباء والبنية التحتية قوية من الضبعة لأسوان، وكل ما هو جديد بمجال الطاقة من الكهرباء، ومنظومة الكهرباء قوية جدا، ولكن منظومة الغاز يجب أن يتم افتتاح المحطات بشكل كبير جدا من أجل أن تفي بحاجة المواطنين، مشددا على أن السيارة التي تتحول للغاز لا بد أن تكون صالحة للعمل بالغاز.

وكشف رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أن حجم المبيعات بالدولة السنة الماضية 231 ألف سيارة، وفي سنة 2019 كانت 193 ألف سيارة، وهي أرقام ضئيلة مقارنة بـ100 مليون شخص.