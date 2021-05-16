الخارجية: الجهود المصرية متواصلة حتى نصل للتهدئة في فلسطين

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الجهود والاتصالات المصرية حول التصعيد في غزة مازالت مستمرة، «مثل هذه الاتصالات والتشاور بين الأطراف الأمر طبعا مش بالضرورة سهل لكن أؤكد أن الاتصالات والجهود المصرية مستمرة وتغطي سائر جوانب الاستحقاقات الخاصة بالتهدئة المطلوبة ومستمرين في هذا».

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الجزيرة»، أنه على المستوى الدبلوماسي السياسي، كان هناك اتصال مؤخرا قام به السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظيره الإسرائيلي، أكد فيه بوضوح على ضرورة وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء للوسائل العسكرية، على كل المستويات سواء على المستويات مع الأوضاع على الأرض والمستوى السياسي الدبلوماسي.

وتابع، بأن «هناك رسائل واضحة لاستعادة الهدوء، كما أن الاتصالات مستمرة وستظل مستمرة، لكننا نؤمن أننا أمام أي تحديات أو جمود يظل هناك الصمود، بالفعل هناك مسؤولين معنيين في مصر على اتصال مع الطرفين بجانب أيضا تواصل أيضا مع الأطراف الدولية المعنية وهناك اتصالات مع الجانب الأمريكي أيضا من أجل التوصل لتخفيض التصعيد واستعادة الهدوء هذا مستمر بالفعل».

وواصل بأن الاتصالات والمسائل قيد النقاش من جانب المسؤولين وندفع بكل السبل نحو التهدئة، عما يمكن ترقبه، و«كل اللي أقدر أكد عليه هو مواصلة الجهود على مدار الساعة وعلى قدم وساق دون توقف حتى نحصل على التهدئة ونرغب في وأد اتساع نطاق المواجهة هذا هو ما نؤكد عليه بالفعل وبشكل ملح».