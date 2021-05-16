عميد «فضاء بني سويف» عن فقدان السيطرة على صاروخ فضائي أمريكي: اطمنوا

حالة من الذعر والخوف أصابت الشعب المصري، وذلك بعد إعلان شركة روكيت الأمريكية، المتخصصة في علوم الفضاء، عبر موقعها الرسمي بأنها فقدت أحد صواريخها، خلال المرحلة الثانية من عملية إطلاق الصاروخ يوم السبت.

شلبية: حجم الصاروخ الأمريكي لا يتخطى 500 كليو جرام

من جهته، قال أسامة شلبية عميد الفضاء بجامعة بني سويف، إن الصاروخ الذي تم فقدانه من الشركة الأ مريكية يختلف كثيرا عن الصاروخ الصيني، حيث إن حجمه لا يتعدى 500 كليو جرام، بينما الصاروخ الصيني كان يبلغ حجمه أكثر من 12 طنا.

وأضاف شلبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصاروخ الأمريكي فشل في الوصول إلى مداره المحدد، وذلك على عكس الصاروخ الصيني الذي فقد مساره عند عودته من وكالة الفضاء الصينية الجديدة التابعة للصين، كما أن هذا الإطلاق رقم 20 للصاروخ الأمريكي، بينما الصين فشلت في السيطرة على أول صاروخ أطلقته، ومن المتوقع أن تطلق 10 صواريخ أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عميد كلية الفضاء، أن فشل الصاروخ شيء وارد، ومن الطبيعي أن تفقد دولة سيطرتها على أحد صواريخها، كما أن الصاروخ الأمريكي ليس له أضرار متوقعة عكس الصاروخ الصيني: «بقول للمصريين اطمنوا، مفيش داعي للخوف خالص».

وتابع: «بعد إطلاق الصاروخ الأمريكي حصل انفجار كبير، ولكن مفيش خوف منه»، كما أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون متعمدا من أمريكا أو الصين، وذلك لأن هذا سمعة دول عظمي ولا يمكن المساس بها لهذا الغرض.

الشركة الأمريكية تعلن فقدانها صاروخ فضائي

وكانت قد أعلنت شركة روكيت الأمريكية، المتخصصة في علوم الفضاء، عبر موقعها الرسمي، بأنها فقدت صاروخها، حيث أن الجزء الأول من الصاروخ كان مخطط له الانطلاق، غير أن المرحلة الثانية من الإشعال شهدت انقطاع المحرك، ليفشل الصاروخ في الوصول إلى مداره المحدد له.

وأوضحت الشركة عبر موقعها، أن الصاروخ لم يتسبب في أي أضرار حتى هذه اللحظة، وأنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت لاسترداده، كما أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، لإحدى الشركات التي تعمل في مجال الأقمار الصناعية.