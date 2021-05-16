«الإسكان الاجتماعي»: إعلان 31 مايو للتحويل من مدينة لأخرى خاص بحالتين

قال عاطف أحمد، مدير عام إدارة التخصيص والتعاقدات بصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الخاص بالتحويلات من مدينة لأخري لحاجزي الإسكان الاجتماعي يوم 31 مايو الجاري خاص بحالتين فقط، أولهما المدن التي بها عدد وحدات أقل من عدد الحاجزين، والثانية تتعلق بالمناطق لم يستطع الصندوق بناء الوحدات فيها لعدم توفر الأراضي مثل حلوان وإدكو وبهتيم.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إجراء هذه التحويلات أكثر من مرة، كان آخرها يوم 1 ديسمبر 2019 حتى 1 مارس 2020، وتم ذلك بالبريد، «دي فرصة أخيرة للناس كلها إنها تقدر تقدم وتحول قبل نهاية الشهر».

وأوضح أنه على الراغب في التحويل الدخول على الموقع وملء طلب التحويل وتسجيل المكان المتواجد فيه، وكذلك المكان الذي يرغب التحويل إليه طبقا للمتاح، ثم تصله رسالة بدراسة الطلب، ثم رسالة أخرى بالموافقة، وفي هذه الحالة عليه أن يتوجه إلى لدفع سداد رسوم 35 جنيهًا ثم دفع ثمن الإيصال.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية «المدن/ المراكز» التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، ابتداءً من 5 حتى 31 مايو الجاري.

ويتمّ التحويل للعملاء الحاجزين بعدد من الإعلانات، وهي الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء»، والإعلان التاسع، والإعلان الحادي عشر، والإعلان الثاني عشر، والإعلان الثالث عشر، والإسكان القومي من 2005: 2009، والنقابات «محدودي الدخل»، للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر «سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها»، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.