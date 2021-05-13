«العقد المشهر» يعطل قطار التراخيص.. و«إسكان النواب»: المنظومة هدفها إنهاء المخالفات

شهدت الوحدات المحلية فى عدد كبير من المحافظات، إقبالاً محدوداً من جانب المواطنين على التقدم بطلبات تراخيص البناء، رغم مرور أكثر من أسبوع على العمل بمنظومة تراخيص البناء الجديدة، فيما برّر عدد من المواطنين ذلك بسبب صعوبة بعض الإجراءات، ومن بينها «العقد المشهر».

وقال المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى شرعت الحكومة فى تنفيذها خلال الفترة الماضية، بشكل تجريبى لمدة شهرين فى 27 مدينة ومركزاً وحياً فى نطاق المحافظات، تأتى محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن، التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، وتهدف للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان، أن الاشتراطات الجديدة للبناء سيبدأ تطبيقها فى باقى المدن من 1 يوليو المقبل، موضحاً أن فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين وفى الوقت نفسه تتّسم بالصرامة فى القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء فى المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئى فى المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.

وفى بنى سويف، قال على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببنى سويف، إن المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية تلقى عدداً محدوداً من طلبات ترخيص البناء.

وقال هانى عجايبى أحد الأهالى: إن هناك صعوبة كبيرة تواجهنا حالياً فى مساحات الأراضى والالتزام بالواجهات، متسائلاً: ما مصير قطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 8 أمتار وقام أصحابها بشرائها منذ سنوات على أمل البناء.

وفى الإسماعيلية، لم يتقدم أى مواطن حتى الآن بأوراق للحصول على الترخيص.

وفى محافظة الدقهلية، قال محمد أمين الدمرداش، رئيس مركز ومدينة طلخا، إنهم لم يتلقوا أى طلب للحصول على ترخيص بناء، حسب المواصفات الجديدة.

وأضاف «الدمرداش» لـ«الوطن» أن بعض الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الرخصة تحتاج وقتاً للحصول عليها مثل ضرورة تقديم عقد مشهر لملكية الأرض، وأيضاً الحصول على إحداثيات قطعة الأرض، التى تمنع إصدار ترخيص واحد على قطعة أرض مرتين.

وفى محافظة الغربية، قال محمود عيسى، رئيس حى ثانى طنطا، التابع له المركز التكنولوجى المدرج ضمن مراكز التكنولوجيا المخصّصة لإصدار تراخيص البناء وفقاً للمنظومة الجديدة بشكل تجريبى، إن المركز لم يصدر رخصة بناء واحدة حتى الآن.

وأوضح رئيس حى ثانى طنطا أن هذا الوضع طبيعى ومتوقع ولا يدعو إلى القلق أو اعتراض المواطنين على منظومة التراخيص الجديدة، حيث إن إنهاء إجراءات الأوراق يتطلب وقتاً، ومنها إشهار العقد بين الطرفين، مبيناً أن المركز التكنولوجى بحى ثانى طنطا يستقبل يومياً مئات المواطنين للاستفسار عن المنظومة الجديدة والأوراق المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والحصول على رخصة.

وفى الشرقية، أشاد مجدى عبدالسميع أحد أهالى مدينة الزقازيق، بمنظومة تراخيص البناء الجديدة، مشيراً إلى أنه يقيم بحى أول الزقازيق ويمتلك قطعة أرض يريد بناء منزل عليها، وتوجه إلى مقر الحى للتقدم بطلب للبناء.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستساعد على الحد من البناء العشوائى والتزام كل مواطن ببناء المساحة المخصصة له، مطالباً بتخفيض الرسوم المطلوبة لإصدار التراخيص.