مواعيد العمل في البنوك تبدأ من 8:30 صباحاً اعتباراً من اليوم

تدخل مواعيد العمل في البنوك الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، حيث تطبق البنوك العاملة في السوق المحلية قرار البنك المركزي المصري، الذي نص على «تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا».

مواعيد العمل في البنوك تبدأ من 8:30 صباحاً

مواعيد العمل في البنوك تدخل حيز التنفيذ اليوم، بعدما أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له الأسبوع الماضي، بدء البنوك العاملة في مصر والبورصة المصرية، عطلتها الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، التي امتدت لخمسة أيام.

وكان البنك المركزي قال في بيان يوم الخميس الماضي: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021».

استئناف العمل في البورصة

وقالت البورصة في بيان الأسبوع الماضي، أيضا، إنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، إجازة رسمية في البورصة المصرية، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وخلال أيام إجازات العيد، قامت البنوك بتغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»، التابعة لها، بنقود جديدة، وبفئات تبدأ من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبحسب المصادر المصرفية، فإن تغذية البنوك بالعملات الورقية الجديدة ذات الفئات الصغيرة جاء بالتزامن مع صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وصرف المعاشات الخاصة بالمواطنين، والعاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإقبال على اقتناء العملات الورقية الجيدة يزداد مع المناسبات والأعياد، خاصة عيدي الفطر والأضحى، كونها تستخدم كـ«عيدية» للأطفال وصغار السن.