ضبط 98 قضية مخدرات وتنفيذ 35 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهمًا، وتنفيذ 35420 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبطت 98 قضية مخدرات بحوزة 99 متهمًا، و23 هاربًا و15 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و26089 دراجات نارية مخالفة، و18752 مخالفة مرورية، وضبط تشكيل عصابي، وإعادة 3 دراجات مبلغ بسرقتها.

كما تمّ فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.