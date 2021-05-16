ضبط قضيتي مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي.

استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدداً من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط قضيتي مخدرات، تم خلالها ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة اثنين من المتهمين، لأحدهما معلومات جنائية، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2115 حكم قضائي متنوع.

وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، التي تولت التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث.

وفي وقت سابق، ألقت مباحث القليوبية القبض على 12 «مسجل شقي خطر»، بحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري، وضبط 25 تاجر مخدرات، في حملة أمنية على مدن ومراكز القليوبية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، أسفرت جهودها عن ضبط 12 مسجل خطر، بحوزتهم 11 سلاح ناري، وضبط 25 تاجر مخدرات، بحوزتهم كميات مختلفة من الهيروين والبانجو والحشيش، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، كما تم ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 أشخاص هاربين من المراقبة، وأسفرت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 7143 حكماً قضائياً متنوعاً.