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أمن القليوبية يصدر حركة تنقلات لضباط ومعاوني المباحث

كتب:

حسن صالح
05:02 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، حركة تنقلات، شملت نقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، رئيسًا لمباحث لقسم أول بنها، ونقل الرائد محمد شديد، رئيس مباحث قسم قها، رئيسًا لمباحث مركز شبين القناطر.

كما شملت حركة التنقلات، نقل المقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، ليتولي رئيس مباحث المرور بإدارة المرور وتولي المقدم وائل رشاد، مفتش مباحث فرقة بنها، ونقل الرائد أحمد سامي نوار رئيس مباحث قسم أول بنها، لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية

كما جرى نقل المقدم أحمد شعراوي، مأمور قسم الخانكة إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

ونقل النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب، لمركز شرطة بنها، والنقيب محمد خالد، معاون مركز قليوب، إلي قسم الخانكة، ونقل النقيب حسين السكران معاون مركز كفر شكر، لقسم قها.

ومن الجدير بالذكر، الإبقاء على المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد حمدي رئيس قسم ثان بنها، والرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور.

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