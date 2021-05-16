إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بشبرا

أُصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، دائرة قسم أول شبرا، قبل قليل، على الطريق الزراعي القادم من القاهرة باتجاه بنها، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً اليوم الأحد، من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بانقلاب دراجة نارية، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، عند مدخل ميدان المؤسسة.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة في القدم والرأس وتم نقلهما إلى مستشفى النيل لسرعة إسعافهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تسببت السرعة الجنونية في وقوع حادث تصادم مأساوي على طريق الموقف الجديد ببنها، قرب منطقة «أتريب»، نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بنحو 3 سيارات متوقفة بالمنطقة، عقب تخطيها الطريق المقابل، مما اسفر عن إصابة قائد السيارة بإصابات بالغة، فيما نجا مرافقه.

جري نقل المصاب للمستشفى، وسحب السيارة المتسببة في الحادث إلى إدارة المرور، وحصر التلفيات بالسيارات الـ3 المتضررة نتيجة الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث والاستعلام عن حالة المصاب، وبيان حالته وقت قيادة السيارة، وسؤال مرافقه، وحصر التلفيات، وطلب تحريات المباحث.