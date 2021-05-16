تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري من التعدي على ريهام سعيد

قررت، اليوم، محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي الحكم الصادر ببراءة الراقصة سما المصري، في القضية التي تواجه فيها اتهام التعدي على ريهام سعيد، تأجيلًا إداريًا.

وجاء أمر الإحالة للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة لسما المصري، في اتهامها بإزعاج ومضايقة المجني عليها ريهام عمرو عصمت، وخالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قذفت بطريق التليفون المجني عليها سالفي الذكر، بأن أسندت لهما أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقارهما عند بني وطنهما، وذلك بأن أرسلت إليهما وصفًا بالأوراق، وعبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وثبت بطريق التليفون المجني عليهما سالف الذكر، أنها وجهت لهما العبارت والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار، وذلك بأن أرسلت إليهما الرسائل المبينة وصفا بالأوراق، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي «واتس آب» علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما استخدمت حسابًا خاصًا وتطبيق «واتس آب» على الشبكة المعلوماتية، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الوصف.