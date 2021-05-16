جهود الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها تحصيل 5.6 مليون جنيه غرامة كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط 6986 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 3111 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 31482 أرجيلة.

غلق 18486 محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط 112637 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ112290 شخصا بقيمة 5,614,500 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 347 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 582 متهما، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح ناري، وضبط 22 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5483 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 495 ) قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط 486 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس – القليوبية – كفرالشيخ – المنيا – سوهاج – المنوفية – الشرقية – قنا - البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – أسوان)، وبحوزتهم ( 296 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة).

كما تمّ ضبط 1053 قطع أسحلة نارية، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 6 تشكيلات عصابية، ضبط 50 قضية أحداث، إعادة 19 سيارات مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 50 حادثا، وتنفيذ 464322 حكما قضائيا

وجرى ضبط 9298 قضية تموينية متنوعة، منها 197 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5824 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 786240 جنيها، و9 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 137522 لترا لبيعها في السوق السوداء، و9092 ) قضية سلع غذائية وتموينية.

وتمّ ضبط 77291 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69٫725٫000 جنيه.

وجرى ضبط 1471 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة وقضايا فساد بقيمة إجمالية بلغت 1873660736 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وضبط 1530 قضية متنوعة، و330 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و481 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و1520 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1663 متهما.

وبمجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بإجمالي 24 ) متهمين,

كما تمّ ضبط 219261 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، و2793 قضية ومخالفة متنوعة بمجال السياحة.