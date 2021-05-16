أسعار البيض اليوم الأحد 16-5-2021 في السوق المحلية

مع انتهاء إجازة العيد، والذي شهد إقبالًا كبيرًا على شراء الفسيخ والرنجة، عاد المواطنون مرة أخرى في البحث عن أسعار السلع الغذائية الأخرى والتي انخفض الإقبال عليها خلال الأيام الماضية مثل أسعار البيض وأسعار الدواجن وأسعار السلع الغذائية الأخرى.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار البيض اليوم، الأحد 16 مايو الحالي، في السوق المحلية، وذلك وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة على النحو التالي:

أسعار البيض

ويقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن» إنَّ أسعار البيض سجّلت استقرارًا اليوم لتتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكرتونة فى المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 29 إلى 30 جنيهًا للكرتونة.

فيما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى 33 جنيهًا، واستقر أسعار البيض الأحمر عند 32 جنيهًا للكرتونة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية.

أسعار الدواجن اليوم

ويقول رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، انخفض بمقدار جنيهين، ليتراوح بين سعر 23 و24 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وذكر «السيد» أنَّ هناك ارتفاعًا بقيمة 1000 جنيه في سعر طن الأعلاف المستخدمة في التربية وهو ما يسهم في رفع سعر بيعها للمستهلك، مشيرا إلى أن الطن حاليًا وصل إلى 9 آلاف جنيه مقارنة بـ8200 جنيه بداية مايو الجاري.

وبحسب بيانات صادرة عن الغرف التجارية، تنتج مصر 1.4 مليار طائر سنويًا، فيما يبلغ حجم إنتاج بيض المائدة 13 مليار بيضة سنويًا، ويصل متوسط نصيب الفرد إلى 20 كيلو في العام من الدواجن.