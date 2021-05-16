«الدلتا للسكر»: مصر تنتج 1.7 مليون طن سكر من البنجر ومليون طن من القصب

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إنَّ الدولة المصرية اهتمت بتوجيه من القيادة السياسية بتوفير السكر في آخر 4 سنوات، موضحًا أنَّ وزارة التموين نسقت مع كل الوزارات وهو ما أدى إلى النجاح في هذا الملف.

وأضاف رئيس شركة الدلتا للسكر خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن مصانع بنجر السكر شهدت تطويرا كبيرا، حيث اهتمت الدولة بالزراعة التعاقدية، ووفرت حزمة من الدعم والمزايا للمزارعين وهو ما شجعهم على التوسع في زيادة مساحة بنجر السكر، وهو ما جعل مصر تنتج 1.7 مليون طن سكر من محصول البنجر بما يمثل نحو 65% من إجمالي السكر المحلي، علاوة على السكر الذي يتم انتاجه من قصب السكر إلى ما يقترب من مليون طن.

وتابع رئيس شركة الدلتا للسكر، «يشكل الإنتاج المحلي حاليا من قصب السكر وبنجر السكر 2.7 مليون طن إضافة شارك في تحقيق اكتفاء ذاتي نسبته 90%»، لافتًا إلى أنَّ الدولة زودت السعة الاستيعابية لمحصول بنجر السكر في هذه المصانع، وبعد أن كانت تزرع ما يقرب من 150 ألف فدان بنجر، أصبحت تزرع 240 ألف بنجر.

وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر أنَّ المصانع شهدت تطويرا كبيرا من خلال زيادة السعة الاستيعابية والتأكيد على مواصفات الامان والجودة وهو ما حقق نوعا من الاريحية والاكتفاء الذاتي، وهو ما ينطبق أيضًا على زراعة محصول قصب السكر في الوجه القبلي لتقليل كمية المياه المستخدمة وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.