رسائل وداع عائلة جلوريا بعد تحقيق حلمها بزيارة الأهرامات (فيديو)

وجهت أسرة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان، جلوريا فيتال، التي حققت حلمها بزيارة مصر، بعد أن ساعدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تحقيق حلمها.

وقالت أسرة السيدة الأمريكية، في الفيديو الذي نشرته التنسيقية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مصر نحن نحبك جدا، ونتمنى العودة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن».

وتوجهت أسرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، بالشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلة: «جعلتم ما لا نقدر عليه ممكنا».

وأضافت اسرة جلوريا: «المصريين جعلوا زيارتنا مميزة، مصر بالنسبة لي أفضل بلد وأصبحت كذلك بالنسبة لعائلتي».

وحققت السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا فيتال، أمنيتها الأخيرة بزيارة مصر، حيث زارت منطقة الأهرامات والمتحف المصري، وشرم الشيخ.