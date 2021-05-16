10 معلومات عن مخدر «الشابو»: كان يتعاطاه المتهم بـ«مجزرة الفيوم»

بعدما كشفت تحريات المباحث وأقوال المتهم بقتل عمته ونجلتها في 15 مايو، والمتهم بارتكاب مذبحة الفيوم قبل أسبوع، أن المتهم «فران» وكان يتعاطي المخدرات وبالتحديد مخدر «الشابو»، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة وتخلص من زوجته و6 من أبنائه، وتوجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه للرجال المباحث واعترف بتفاصيل الجريمة.

ترصد «الوطن» 10 معلومات عن مخدر «الشابو» كلمة السر في المذبحة كالتالي:

- مخدر الشابو هو مخدر يتمّ استخراجه من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي وتصنيعه معمليًا في شكل بلورات أو حبيبات كريستالية زرقاء وبيضاء لامعة.

- قطعة بيضاء تشبه «الشبة الزفرة» أو الكريستال أو قطع الملح ناصعة البياض.

- يتمّ حرقه واستنشاق غباره عن طريق الأنف أو الفم.

- يظل متعاطي الشابو لمدة 4 أيام في حالة يقظة مستمرة يستطيع أن يعمل دون توقف.

- بعد انسحاب الجرعة من جسمه من الممكن أن يظل نائما بدون حركة لمدة يومين كاملين.

- مخدر الشابو بالنسبة للمتعاطي له أول مرة يظل فى جسده 4 أيام وهذه الجرعة إذا تكررت تسبب الإدمان المستمر للشخص وتظل فاعلية الجرعة بالجسم لمدة شهر كامل.

- في حالة تناول المتعاطي جرعة زائدة من هذه المادة القاتلة يرتفع ضغط الدم بطريقة مفاجئة وبصورة غير طبيعية مما يمكن أن يؤدي إلى انفجار في شرايين المخ أو القلب، وبالتالي إلى الوفاة.

- يحدث آثار جانبية خطيرة قد تصل بصاحبها إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم القتل.

- يعاني متعاطي الشابو من نوبات اكتئاب مفاجئة وذلك نتيجة انخفاض في هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة والذي يفرزه المخدر والتسبب في الشعور بالاكتئاب.

- يتسبب الشابو في حدوث تشنجات في الجسم أشبه بنوبات الصرع نتيجة زيادة الموجات الكهربائية في المخ.