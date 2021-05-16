ضبط 110 كيلو أسماك فاسدة وتحرير 49 مخالفة تموينية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية ومنافذ البيع والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والجهات المعنية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة مكبرة على الأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 110 كيلوجرامات من الأسماك المملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 5 كيلوجرامات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كميات مختلفة من زيت الطعام والمعلبات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة لإعدام المضبوطات، كما تم تحرير 37 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 12 مخالفة تموينية، بالمرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين ضبط مخابز بدون ترخيص وضبط دقيق مجهول المصدر بدون فواتير وإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجلات وعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج وتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية.

وواصلت مديرية الصحة الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والجهات المعنية، حيث تم المرور على 393 صيدلية عامة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.