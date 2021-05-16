شريان المرور في المدينة.. أهالي المنيا: متى يتم فتح شارع عدنان المالكي؟

متي يتم فتح الشارع أمام حركة المرور؟ سؤال يطرحه يوميا المئات من أهالي مدينة المنيا، الذين يعانون من غلق شارع عدنان المالكي منذ نحو شهرين بسبب أعمال رصف، استغرقت وقتا طويلا مما أدى لحدوث اخنتاقات مرورية وتكدس وزحام بشوارع وسط وشمال مدينة المنيا، لأن الشارع يعد من أهم الطرق الرئيسية التي تربط جنوب وشمال مدينة المنيا.

وبحسب بيان سابق صادر عن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، فإن تأخر أعمال الرصف سببها أنه بعد إزالة الطبقة الأسفلتية القديمة تبين تهالك شبكة المياه بالشارع، فتقرر إجراء أعمال إحلال وتجديد لها حتى لايتم إجراء أعمال حفر بالشارع بعد رصفه.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدوره تابع أعمال رصف الشارع، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

وشدد المحافظ، على تذليل العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكى، في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيراً إلى أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.