شريان المرور في المدينة.. أهالي المنيا: متى يتم فتح شارع عدنان المالكي؟
اخنتاقات مرورية وتكدس وزحام بشوارع وسط وشمال مدينة المنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:13 ص | الأحد 16 مايو 2021
شارع عدنان المالكي بالمنيا
متي يتم فتح الشارع أمام حركة المرور؟ سؤال يطرحه يوميا المئات من أهالي مدينة المنيا، الذين يعانون من غلق شارع عدنان المالكي منذ نحو شهرين بسبب أعمال رصف، استغرقت وقتا طويلا مما أدى لحدوث اخنتاقات مرورية وتكدس وزحام بشوارع وسط وشمال مدينة المنيا، لأن الشارع يعد من أهم الطرق الرئيسية التي تربط جنوب وشمال مدينة المنيا.
وبحسب بيان سابق صادر عن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، فإن تأخر أعمال الرصف سببها أنه بعد إزالة الطبقة الأسفلتية القديمة تبين تهالك شبكة المياه بالشارع، فتقرر إجراء أعمال إحلال وتجديد لها حتى لايتم إجراء أعمال حفر بالشارع بعد رصفه.
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدوره تابع أعمال رصف الشارع، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.
وشدد المحافظ، على تذليل العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكى، في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيراً إلى أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.