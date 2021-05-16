محافظ أسيوط: المرحلة الأولى من مشروع التبطين تستهدف 35 ترعة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن أهمية المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بقرى ومراكز المحافظة، الذي يجرى تنفيذه بأطوال 194 كيلو، بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه وتستهدف 35 ترعة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

ولفت المحافظ، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والانتهاء منها في الوقت المحدد لها مسبقا، وذلك خلال لقائه المهندس ياسر عبد الرحيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة.

وناقش اللقاء معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بأطوال 194 كيلو، وخطة المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة ومعدلات التنفيذ والإنجاز بالمرحلة الأولى بأطوال بلغت 194 كيلو، التي تستهدف 35 ترعة، يتم إنهائها في منتصف العام المالي 2021 -2022 تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومي، التي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه تبدأ من يونيو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات معلنًا تذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بالقرى ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانيا وفقًا للاشتراطات والمواصفات، لافتا إلى جولات الميدانية المستمرة بالقرى والنجوع لتفقد ومتابعة تنفيذ اعمال تبطين الترع ومشروعات الرى التى يجرى تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واصفًا إياه بإنه بمثابة «نقلة حضارية» تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث، وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة، بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.