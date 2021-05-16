مرسى علم تستقبل اليوم آلاف السائحين عبر 10 رحلات طيران

تستقبل مرسى علم اليوم الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر 10 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبولندا ورومانيا والتشيك، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي أن 10 رحلات طيران يستقبلها المطار اليوم، قادمة من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك ورومانيا، منها 3 رحلات قادمة من أوكرانيا، و4 من التشيك، وأخرى من بولندا، ورحلة من رومانيا، لافتاُ إلى أنه تم استقبال 7 رحلات، حتى ظهر اليوم، وستصل 3 رحلات أخرى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد المصدر خضوع جميع الركاب للتفتيش وتعقيم وتطهير الحقائب والتنبيه بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

واستقبلت فنادق مرسى علم الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، أمس السبت، عبر 15 رحلة طيران قادمة من التشكيك وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

وأشار عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية، بأن فنادق مرسى علم تشهد زيادة في معدل وصول الرحلات السياحية، وذلك بفضل جهود الحكومة المصرية والقيادة السياسية في فتح أسواق سياحية جديدة، مؤكداً على الالتزام بنسبة تشغيل 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» على تواجد أطقم وفرق طبية متخصصة لمتابعة حالة النزلاء والعاملين بالقطاع السياحي داخل الفنادق، وإجراء تحاليل فورية في حالة وجود أي تغييرات صحية.

وأشار «مرعي» إلى أن جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية تم تطعيمهم بلقاح كورونا المستجد، مما انعكس على حركة السياحة والسفر، وكذلك جهود وزارة السياحة والأثار لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر بلقاح كورونا.