كارثة جديدة.. إعصار قوي يضرب الهند وسقوط 4 قتلى (فيديو)

تتعرض الهند لإعصار قوي في بحر العرب قبالة جنوب غرب الهند، مع رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» في تقرير لها إن الإعصار تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في الأقل.

وقال بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن سرعة إعصار «تاوكتا»، وهو أول إعصار كبير هذا الموسم، سيصل إلى اليابسة يوم الثلاثاء المقبل بولاية غوجارات الهندية.

وذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، أنَّه من المحتمل أن يعرقل الإعصار الهائل جهود الهند في موجة فيروس كورونا، حيث قد تؤدي إجراءات إغلاق المطارات والطرق إلى توقف أعمال الإغاثة، وقطع خطوط إمداد حيوية.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيبت 73 قرية بأضرار فادحة في مناطق على طول ساحل بحر العرب، اليوم الأحد.

من المرجح أنَّ يشتد الإعصار إلى عاصفة إعصارية شديدة خلال الـ 12 ساعة القادمة ومن المحتمل أن يتحرك شمال غرب البلاد ويصل إلى ساحل جوجارات في صباح يوم 18 مايو ويعبر ساحل جوجارات بين بوربندر وناليا بعد ظهر اليوم نفسه تقريبًا.

وعلقت خدمات الطيران المجدولة في مطار أغاتي في لاكشادويب حتى الساعة 10 صباحًا يوم 16 مايو بسبب الأمطار الغزيرة وتقليل الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للمطار.

ووجهت هيئة المطارات الهندية يوم السبت جميع المطارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما أصدرت لجنة المياه المركزية في الهند نشرة برتقالية تحذر من حدوث فيضانات شديدة في نهري أشانكوفيل ومانيمالا.

ووتعرض الهند لكارثة صحية جراء تفشي فيروس كورونا في بين المواطنيين مما أدى إلى مقتل الآلاف وعجز المستشفيات عن توفير الأكسجين للمصابين.